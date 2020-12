Una 19enne cade dalla moto e muore ad Alà dei Sardi

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

OLBIA. Aveva 19 anni e si trovava su una moto da enduro quando è stata sbalzata impattanto violentemente sull’asfalto nel territorio di Alà dei Sardi. Per la ragazza non c’è stato nulla da fare. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che la giovane, una volta caduta, sia stata travolta da un’auto. Ma sono in corso tutti i rilievi per capire cosa sia accaduto. La 19enne nella tarda mattinata era impegnata in un trasferimento verso il percorso di una gara di enduro. Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri e il 118 che è intervenuto anche con il servizio di elisoccorso. Purtroppo, però, gli operatori sanitari nulla hanno potuto fare per salvare la vita alla motociclista.