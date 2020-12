Incidente stradale a La Maddalena, due le auto coinvolte

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Intorno alle 14.30 la sala operativa del 115 ha ricevuto una richiesta d'intervento per incidente stradale a La Maddalena in via Caio Duiglio.Prontamente è stata inviata la squadra del locale distaccamento per mettere in sicurezza i mezzi. L'occupante del mezzo BMW riportava lievi danni. Sul posto per i rilievi di legge la Polizia Locale.