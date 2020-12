Permio letterario Città di Olbia, ecco i vincitori

RACCONTI BREVI IN ITALIANO

«Si sono conclusi i lavori della giuria relativi alla VII edizione del Premio Letterario Città di Olbia e possiamo finalmente proclamare i vincitori anche se, a causa delle restrizioni dovute alla pandemia, abbiamo dovuto spostare a data da destinarsi la cerimonia e la consegna dei premi, inizialmente programmata per il 18 dicembre. Procederemo con la premiazione dal vivo appena possibile, in modo da celebrare i vincitori come meritano. – afferma l’assessora alla cultura Sabrina Serra – Nonostante il periodo particolare, abbiamo fortemente voluto mandare avanti il Premio: la scrittura è sicuramente un mezzo per esprimere le proprie emozioni ed accoglie i nostri pensieri, quindi ha certamente aiutato in questo momento difficile che tutti stiamo vivendo».1° classificato - Feste di Primavera - di Maria Pierandrei - San Severino Marche (MC)2° classificato - Terra Madre -di Alessandra Jorio, Impruneta (FI)3° classificato - La Siringa - di Antonio Villa, Formia (LT)RACCONTI BREVI IN GALLURESE E LOGUDORESE1° classificato - Sos ultimo murones - di Gino Farris - Nuoro (NU)2° classificato - Li brocchi - di Maria Antonietta Pirrigheddu - Tempio Pausania (SS)3° classificato - Sognu d’una notti di mezza istati - di Domenico Battaglia, La Maddalena (SS)Menzione Speciale:L’arsenali militari - di Massimo Cuccadu - La Maddalena (SS)POESIE IN GALLURESE E LOGUDORESE1° classificato - Ohi cantu cheria - di Sebastiano (Eliano) Cau - Sorgono2° classificato - Si cheres di Giovanni Chessa - Torpè (NU)3° classificato - A cinc’ori - di Domenico Battaglia - La Maddalena (SS)Menzioni Speciali:Armonii d’autori - di Andrea Columbano - OlbiaNovas dies de ispera - di Costantino Lorenzo Brandinu -Cinisello Balsamo (MI)Anima e Carre - di Gonario Carta Brocca - Dorgali (NU)Soli e lugi - di Giuseppe Tirotto - Castelsardo (SS)RACCONTI BREVI JUNIOR1° classificato - La guerra dei bambini - di Nicola Piredda - Sarule (NU)2° classificato - Più forte di ogni sofferenza - di Zineb Karbouch - Florinas (SS)La giuria era composta dal prof. Francesco Pala, docente di filosofia, già Direttore della rivista filosofica “Giornale critico di storia delle idee”, scrittore e saggista con funzioni di Presidente, dalla dott.ssa Luana Scanu, formatrice esperta in Scrittura Creativa ed Editoria, dal prof. Quintino Mossa, presidente della Consulta Intercomunale della Gallura, dal sig. Paolo Russu, socio fondatore della Consulta Intercomunale Gallura, e dal dott. Antonio Canalis, segretario del Premio Ozieri.A ciascuno dei prime tre classificati nelle varie sezioni, verranno corrisposti i seguenti premi:1° classificato: euro 500,002° classificato: euro 300,003° classificato: euro 200,00I racconti e le poesie vincitrici nelle diverse sezioni saranno raccolte nel volume antologico del Premio, pubblicato a cura dell’amministrazione comunale. Ai medesimi vincitori sarà, inoltre, consegnata un targa di riconoscimento e 50 copie del volume antologico.Il Premio Letterario Città di Olbia VII edizione è realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della Pubblica istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport.