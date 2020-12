© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Nell'ambito dei controlli anti-covid i carabinieri hanno denunciato a Tempio Pausania un uomo che è stato trovato in possesso di 12,5 grammi di marijuana, suddivisa in sei dosi. Lo stesso è stato deferito all’autorità giudiziaria per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e sanzionato per violazione alla normativa per il contrasto alla diffusione del contagio da covid-19.