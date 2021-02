Anche la Assl di Olbia domani celebra la "Giornata del Malato"

In occasione della giornata, che si inserisce all’interno di un percorso di umanizzazione delle cure, la Ats-Assl Olbia, ha organizzato all’interno delle strutture sanitarie la Santa Messa, la cui partecipazione, nel rispetto delle norme per la limitazione della diffusione del Coronavirus, verrà consentita esclusivamente ai degenti e al personale in servizio.

in memoria liturgica delle Apparizioni Mariane a Lourdes, costituisce l’occasione principale per esortare la comunità a un più generoso slancio al servizio dei malati e di quanti se ne prendono cura.L’appuntamento è fissato per le 16.00 di giovedì 11 febbraio nella cappella al settimo piano dell’ospedale “Paolo Dettori” di Tempio Pausania, e alle 16.30 nella cappella dell’ospedale “Giovanni Paolo II” di Olbia.