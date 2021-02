Superata la media dell'80percento di raccolta differenziata ad Arzachena

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Il risultato è stato raggiunto in anticipo rispetto al termine del 2022 imposto dalla Regione Sardegna, malgrado le difficoltà nella gestione della raccolta in un Comune costiero come Arzachena, dove la fluttuazione della popolazione presente nei mesi estivi è consistente. In totale la produzione di rifiuti nell’anno è stata di 11.385 tonnellate.“L’amministrazione comunale di Arzachena conferma la bontà delle scelte effettuate con il rinnovo dell’appalto del servizio di igiene urbana a luglio 2018 che ha portato al raggiungimento degli obiettivi prefissati con una crescita costante di plastica, carta, alluminio, umido, vetro recuperati: dal 73,4% del 2018, al 79,36% del 2019 fino al 80,74% calcolato in media nel 2020 - precisa il delegato all’Ambiente Michele Occhioni -. I risultati sono anche merito dell’impegno dei cittadini nel seguire il calendario e le regole del conferimento”.La cifra è tanto più soddisfacente se si considerano le norme a contrasto della diffusione del Covid-19 che hanno imposto il conferimento nel secco non solo dei rifiuti, ma anche dei materiali riciclabili provenienti dalle abitazioni dei soggetti positivi al virus e dei loro familiari.il rafforzamento del numero dei ritiri di secco, carta e cartone, plastica e alluminio nelle isole ecologiche con frequenza giornaliera anziché bisettimanale durante l’estate; le campagne di sensibilizzazione sui social media con pubblicazione delle immagini rilevate dalle telecamere di sorveglianza delle isole ecologiche che ritraggono i comportamenti scorretti degli utenti nel conferimento di rifiuti domestici, ingombranti, sfalci o scarti edili.