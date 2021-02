Ad Arzachena conferito il primo "De.co" all'azienda agricola Ociu e Meli

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Il regolamento per l’attribuzione del marchio De.Co è stato approvato nel 2019 dal consiglio comunale e proposto su iniziativa del vicesindaco e assessore al Turismo, Cristina Usai.“Il marchio Deco vuole tutelare e promuovere le produzioni agroalimentari legate al territorio di Arzachena e alle sue tradizioni più antiche per certificarne la qualità e farne strumento di attrazione turistica - afferma Cristina Usai -. Tra le motivazioni che spingono i viaggiatori a scegliere una destinazione per le vacanze ha un ruolo sempre più incisivo la ricerca di una food experience. Invitiamo altri produttori a inviare la propria candidatura”.Pochi giorni fa, il gruppo ha condotto la verifica in loco dei prodotti, delle schede tecniche e dei metodi di produzione prima del rilascio dell’approvazione all’azienda Ociu e Meli. La commissione si riunirà periodicamente per esaminare le prossime domande. Il regolamento che definisce le modalità di iscrizione e quelle di attribuzione del marchio è pubblicato nella sezione Regolamenti del sito www.comunearzachena.it