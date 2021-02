Ad Arzachena sanzioni per 70 mila euro elevate dal nucleo di polizia ambientale

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

La maggior parte delle difficoltà vengono riscontrate nelle isole ecologiche stradali, mentre il ritiro “porta a porta” continua a garantire ottimi risultati. È l’assessore alla Polizia municipale del Comune di Arzachena, Salvatore Mendula, a tirare le somme degli ultimi mesi di interventi sul territorio."Il 95% delle isole ecologiche sparse nell’agro è monitorato dal sistema di videosorveglianza. Gli agenti, dietro segnalazione dell’ufficio Ambiente o, direttamente, dei cittadini, verificano i filmati per identificare i responsabili e la tipologia di violazione - spiega Mendula -. L’efficacia nella gestione del servizio passa anche attraverso una fitta rete di controlli. Un lavoro complesso di indagine che, già nei primi 40 giorni del 2021, ha portato i nostri agenti a individuare 79 violazioni per un totale di 15 mila 350 euro di sanzioni. Dopo tanti anni dall’introduzione della raccolta differenziata ad Arzachena, oggi è impossibile sostenere di non conoscere le poche regole necessarie al rispetto dell’ambiente. Il Comune, comunque, è anche impegnato sul fronte opposto, accertandosi costantemente dell’efficacia nella gestione del servizio>.Nel 2020, dei 326 verbali emessi, 36 derivano dall’abbandono di rifiuti ingombranti (euro 400 ciascuno), 42 per utilizzo e abbandono di sacchi neri voluminosi con contenuto non differenziato (da 50 a 100 euro ciascuno a seconda della gravità), 248 per abbandono di rifiuti vari sul suolo (euro 200 ciascuno).Nel 2021, dei 79 verbali emessi, 11 derivano dall’abbandono di rifiuti ingombranti, 21 per utilizzo e abbandono di sacchi neri voluminosi con contenuto non differenziato, 47 per abbandono di rifiuti vari sul suolo.Gli ingombranti (come mobili, elettrodomestici, stendibiancheria o simili) vengono ritirati a casa gratuitamente dalla ditta Sceas. Per prenotare il ritiro chiamare il numero 0789 1714656 o il numero verde gratuito 800 194 925. In alternativa, sono operativi gli ecocentri in località Naseddu e in via Livorno a Cannigione, dove consegnare eccessi di rifiuti ordinari o ingombranti.Per segnalare all’Ufficio Ambiente la presenza di rifiuti abbandonati nel territorio o violazioni del regolamento di igiene urbana scrivere all’indirizzo email segnalazione.rifiuti@comarzachena.it. Per interventi urgenti della Polizia Locale chiamare la centrale operativa al numero 078981111.