Gianni Sarti ritira la sua candidatura al ruolo di consigliere regionale Fipav

Il presidente dell’Hermaea Olbia Gianni Sarti non concorrerà per il ruolo di consigliere della Fipav Sardegna nelle elezioni che si terranno domenica 7 marzo.“Ai miei soliti impegni se ne è aggiunto uno di grande importanza, ma che richiede un grande impegno – dice il numero uno del club biancoblù - per questo motivo non credo, qualora venissi eletto, di poter dare il contributo che un nuovo consiglio federale merita, in particolare in un momento di grande incertezza e difficoltà come quello in cui stiamo vivendo. Per questo motivo ho deciso di ritirare la mia candidatura. Rivolgo il mio in bocca in lupo a tutti coloro che, a vario titolo, si presentano a questa competizione elettorale. Il mio auspicio da appartenente al comitato del Nord Sardegna (tanti auguri alla nostra super presidentessa Giusy Piredda) – prosegue il presidente Sarti - è che vengano eletti: Stefano Carta, Andrea Trova e la mia amica Carla Sotgiu. Una presenza femminile, la sua, che meriterebbe di trovare spazio nella giunta federale regionale. Voglio infine ringraziare tutti gli amici che da ogni parte dell'isola avevano dato la loro disponibilità a sostenermi. Mi spiace, ma è meglio così. Buona pallavolo a tutti”.