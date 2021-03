Emergenza Covid, Olbia-Como rinviata per la positività di un giocatore

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Attraverso il CU n. 340/DIV, la Lega Pro ha disposto che la gara Olbia-Como in programma mercoledì 3 marzo allo stadio Bruno Nespoli venga rinviata a data da destinarsi.  La decisione è stata presa in seguito all'istanza documentale presentata dalla società Como che attesta la positività al Covid-19 di 1 membro della squadra e la sospetta positività di altri 4 componenti e delle prescrizioni di cui alla comunicazione del Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria - UOC Igiene e Sanità Pubblica - Varese - ATS Insubria, pervenute entrambe in data 2 marzo 2021. L'Olbia tornerà ad allenarsi domani mattina per iniziare la preparazione alla sfida in programma domenica sul campo della Pergolettese.