A Olbia un 40enne nei guai perché alla guida senza patente

A Olbia nel corso della nottata, la sezione radiomobile, ha denunciato un 40enne, operaio, poiché è stato sorpreso alla guida di un veicolo privo patente di guida, in quanto revocata. L’uomo si è inoltre rifiutato di sottoporsi all’accertamento etilometrico e durante le fasi di identificazione ha insultato e minacciato i militari alla presenza di alcuni testimoni. L’uomo è stato, poi, segnalato all’autorità amministrativa per aver omesso di osservare i vincoli imposti dalle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19.