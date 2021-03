L'Hermaea a Golfo Aranci per la sfida contro Martignacco

Il ‘lunch match’ di Golfo Aranci sarà importante anche in termini di classifica: in caso di successo pieno, infatti, le biancoblù potrebbero agganciare in classifica la Libertas, attualmente terza con 24 punti: “Il livello degli avversari cresce sempre di più – aggiunge– Martignacco è un’ottima squadra. Nella prima fase della stagione ha sofferto le assenze, ma da qualche settimana ha recuperato Pascucci, giocatrice di grande impatto per questa categoria. E lo stesso si può dire per l’opposto Smirnova, arrivata a campionato in corso. Con il roster al completo hanno dimostrato a pieno il loro valore, vincendo quasi sempre nelle ultime 5 gare. Sarà un test impegnativo, ma che ci regala anche grandi stimoli”. L’Hermaea non si nasconde: l’obiettivo è vincere. “Abbiamo fame di grandi risultati – prosegue il coach – e questa è una bella occasione per metterci in mostra. Dovremo interpretare la gara con grande attenzione a livello tattico. Abbiamo un buonissimo potenziale, e se riusciremo a riportare in campo ciò che abbiamo preparato in allenamento, nulla ci sarà precluso”.

i contro la Libertas Martignacco, formazione che precede le biancoblù nella graduatoria della seconda fase. I tre punti ottenuti in Veneto hanno permesso a coach Giandomenico di lavorare in un clima di rinnovato ottimismo: “La vittoria ci mancava da un po’ – afferma il tecnico – siamo felici di averla ritrovata. Ma a soddisfarmi è stata soprattutto la prestazione. Abbiamo avuto un ottimo approccio e siamo stati aggressivi fino all’ultimo scambio. Mi è piaciuta, inoltre, l’atmosfera tra campo e panchina durante la gara: c’era grande coinvolgimento da parte di tutti, ed è proprio da qui che vogliamo ripartire. La voglia e il carattere faranno la differenza in questa fase della stagione. Non vogliamo vivere di rendita, ma alzare il più possibile il nostro livello di gioco”.Squadre in campo domenica 7 marzo alle 12 al Palasport Comunale di Golfo Aranci. Gli arbitri designati sono i signori Luca Grassia e Antonella Verrascina. La gara verrà trasmessa in diretta streaming su LVF TV.