Prende il via a La Maddalena la vaccinazione degli over 80

Oggi sono scattate le prime 12 somministrazioni. Grazie al contributo dell'amministrazione comunale che ha fornito l'elenco dei residenti over 80, gli operatori Assl di La Maddalena hanno iniziato negli scorsi giorni le convocazioni (partendo dai più anziani presenti in elenco) e la squadra vaccinale da questa mattina ha avviato le procedure di vaccinazione che proseguiranno sino a sabato.con ingresso da Via terra lugiana. Oggi sono stati 12 i novantenne vaccinati. Nell’arco di questa settimana si prevede di vaccinare circa trecento over ottanta, per poi proseguire con le convocazioni dalla prossima settimana.