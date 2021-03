Tartaruga "Speranza Teresina" salvata a largo di Capo Testa: aveva ingerito plastica

"L’ipotesi -fanno sapere dall'Ente Parco- che potesse trattarsi di una costipazione da ingestione di plastica doveva però essere confermata e quindi i biologi e il veterinario del CRAMA hanno alimentato Speranza Teresina con del pesce molto grasso, per favorire l’evacuazione di eventuale materiale pesante presente nel suo intestino.

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

– l’animale era stato consegnato al personale dell’Associazione CRAMA, che gestisce il Centro di Recupero Animali Marini del Parco Nazionale dell’Asinara.Siete curiosi di come sia andata a finire? L’esemplare è stato sottoposto a indagini clinico diagnostiche che da subito hanno individuato, grazie alle radiografie, delle aree scure a livello intestinale.La nostra tartaruga – da qualche giorno - ha quindi finalmente iniziato ad espellere del materiale plastico. Se non fosse stata recuperata a mare in evidente stato di difficoltà, Speranza Teresina sarebbe quasi certamente morta!Troppi sono i residui plastici che navigano nei nostri mari, mettendo seriamente a rischio la vita degli animali marini. Ricordiamo che la specie Caretta caretta nel Mediterraneo è classificata come “in pericolo” (endangered) nella Lista Rossa dell’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura e specie prioritaria secondo Direttiva Habitat, pertanto necessita di particolare attenzione dal punto di vista conservazionistico.Continueremo a darvi notizie sullo stato di salute di Speranza Teresina e siamo certi che ce la farà e potrà tornare a vivere nel suo ambiente naturale.In caso di spiaggiamento e/o di avvistamento di tartarughe marine, delfini o altri cetacei in difficoltà, non avvicinarti troppo all’animale, evita di toccarlo e chiama subito la Capitaneria di Porto o il CVFA".