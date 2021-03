Ecco il calendario aggiornato della vaccinazione in Gallura per gli over 80

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Prosegue a pieno regime la campagna vaccinale degli over 80 in Gallura: il calendario aggiornato dal 15 al 20 marzo.Grazie al prezioso contributo delle amministrazioni comunali, il lavoro del Servizio di sanità e Igiene pubblica e con l'ausilio delle squadre vaccinali mobili della Assl Olbia, entro la prossima settimana in tutti i piccoli comuni galluresi i cittadini nati prima del 1941 verranno sottoposti alla prima dose del vaccino anti-covid..Si raccomanda alla popolazione di rispettare l'orario dell'appuntamento.- Le date della Vaccinazione degli over 80 nella settimana dal 08 al 13 marzo 2021Giovedì 11.03.2021 – Aggius (circa 100 vaccini), Ala' dei Sardi (circa 200 vaccini) e Loiri Porto San Paolo (circa 200 vaccini), La Maddalena (54 vaccini), Olbia (circa 250 vaccini)Venerdì 12.03.2021 – Aglientu, Luogosanto, Sant’Antonio di Gallura, La MaddalenaSabato 13.03.2021 - Tempio Pausania e La Maddalena- Le date della Vaccinazione degli over 80 nella settimana dal 15 al 20 marzo 202116.03.2021 – Badesi, Arzachena, La Maddalena, Golfo Aranci, Olbia17.03.2021 – Trinita’ D’Agultu, Arzachena, Monti, Telti, La Maddalena, Olbia18.03.2021 – Luras, frazioni di Bassacutena e San Pasquale, Padru, Budoni, La Maddalena, Olbia19.03.2021 – Calangianus, Palau, La Maddalena20.03.2021 – Tempio Pausania, La Maddalena