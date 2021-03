Lungomare a Olbia quasi pronto, nuove chiusure stradali

L’ordinanza firmata dal dirigente della polizia locale prevede che da lunedì 15 marzo a venerdì 2 aprile sarà chiuso anche l’unico tratto oggi percorribile dell’ex via della Resistenza. Saranno inoltre chiusi il primo tratto di via Regina Elena e la nuova via Craxi, che passa tra piazza Crispi e il Superpan. Le principali soluzioni alternative sono indicate nella cartina allegata, mentre tutte le possibilità, esposte nell’ordinanza, verranno indicate dalla segnaletica appositamente sistemata in prossimità delle strade.

«È con grande gioia che comunichiamo che presto inaugureremo il lungomare, una delle opere più importanti e fiore all’occhiello della nostra meravigliosa città - afferma il sindaco Settimo Nizzi - .Chiediamo ai nostri concittadini ancora un po’ di pazienza: tra qualche giorno chiuderemo altre strade per terminare gli ultimi lavori. Ci scusiamo anticipatamente per gli eventuali disagi che questo potrà arrecare alla circolazione, ma il risultato finale ci ripagherà ampiamente con un’opera stupenda che contribuirà fattivamente a migliorare la qualità della vita nella nostra città».