Interventi Anas sulla 131 in direzione di Olbia

Il progetto di intervento prevede la rimozione di tutti i punti luce esistenti e la realizzazione di impianti di illuminazione con tecnologia LED a basso consumo energetico. Le nuove installazioni sono finalizzate a elevare gli standard di efficacia e di efficienza dell’illuminazione all’interno delle gallerie. Le lampade LED saranno inoltre controllate da un sistema di gestione in grado di regolare automaticamente l’intensità illuminante e i consumi in funzione della luminosità percepita all’esterno della galleria.

I lavori sono già stati eseguiti lungo la galleria 'Baruilles', nel territorio di Budoni, e a partire da lunedì 15 marzo saranno avviati lungo la galleria 'S'iscala', tra Budoni e Posada, la cui conclusione è prevista entro la fine del mese di marzo. Le fasi di lavorazione prevedono il restringimento alternato delle carreggiate con deviazione del traffico sulla corsia libera. Nella prima fase sarà interessata la carreggiata in direzione Olbia.