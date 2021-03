Due morti questo pomeriggio in uno scontro frontale tra auto a Olbia

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Si sono scontrati frontalmente. Nel terribile schianto le due persone a bordo della Fiat Panda sono decedute. L'incidente stradal è avvenuto questo pomeriggio all'altezza dell'ex bowling di Olbia sulla SS 125 orientale sarda al km 323 circa. A seguito del grave scontro tra due autovetture è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco di Olbia per liberare dalle lamiere i corpi all'interno della fiat Panda e mettere in sicurezza le vetture. Presenti sul posto, carabinieri, polizia locale e 118. Il conducende dell'altra autovettura si è allontanato dal luogo dell'incidente senza fermarsi dopo il terribile scontro, forse sotto shock. Gli agenti della polizia locale lo hanno rintracciato e per il professionista olbiese si profila anche l'ipotesi di reato di omissione di soccorso.