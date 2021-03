Consegnati i lavori di riqualificazione della strada San Teodoro-Budoni

I lavori sono stati seguiti dalla struttura tecnica della Zona Omogena di Olbia Tempio Ing. Pasquale Russo e Arch. Marco Carlino. Le lavorazioni si riassumono sinteticamente come segue: 1. Rifacimento di alcuni tratti del manto stradale in tappetino in conglomerato bituminoso per uno spessore finito dopo rullatura di cm. 3;





2. Rimozione e sostituzione di alcune barriere esistenti di tipo N2 con barriere di tipo H2 per bordo laterale in rilevato; 3. Fornitura e posa in opera di barriere di protezione stradale di tipo H2 bordo laterale in alcuni tratti ritenuti ad alta pericolosità;





4. Rifacimento della segnaletica orizzontale di delimitazione della carreggiata e della mezzeria, da eseguire con vernice spartitraffico rifrangente bianca o gialla, in tutto il percorso, comprese linee di arresto; Per noi è un intervento strategico che mette in sicurezza una arteria stradale provinciale particolarmente trafficata nel periodo estivo, su cui ci siamo concentrati insieme ai Sindaci interessati all’inizio del mandato. Per il Sindaco di San Teodoro Rita Deretta si tratta di “un importante intervento di valorizzazione del territorio e di conseguente messa in sicurezza di un'arteria di collegamento tra due importanti realtà costiere del territorio gallurese.”

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

i. L’importo del finanziamento è di euro 381.330,10 a totale carico della Provincia.Per il Sindaco di Budoni Giuseppe Porcheddu “opera necessaria, strada strategica che mette a sistema due importantissime destinazioni della Gallura, spero che sia l’inizio di una nuova era in tanti sensi a partire dalla nuova provincia del Nordest.”