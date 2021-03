Abusi sessuali nei confronti di una bambina a Olbia, arrestato un anziano

Le telecamere di videosorveglianza del fast food hanno ripreso la bambina che stava giocando al tavolo con un apparato informatico di intrattenimento del locale. Insieme a lei c’era anche l’uomo, che cercando di schermare i suoi movimenti grazie alla giacca ed il tavolo avrebbe molestato la bimba. Il papà, una volta tornato da fare la spesa, totalmente all’oscuro dell’accaduto, è stato avvicinato da alcuni testimoni che avevano assistito alla scena, tra cui i dipendenti del centro commerciale, che gli segnalavano quanto avevano visto.

I carabinieri della sezione operativa del reparto territoriale di Olbia hanno arrestato un 76enne per una presunta violenza sessuale nei confronti di una bambina di 10 anni. Le indagini dei militari sono iniziate nel febbraio dell’anno scorso, quando presso il centro commerciale di Olbia Mare, all’interno del McDonald’s, alcuni testimoni hanno segnalato le molestie di un anziano nei confronti di una bambina che gli era stata lasciata in custodia da un suo conoscente. Quest’ultimo si era allontanato per andare a fare la spesa nel vicino supermercato.Gli accertamenti condotti dai carabinieri di Olbia hanno permesso di ricostruire il fatto nei particolari, attraverso le testimonianze dei presenti e, in parte, con l’aiuto delle immagini riprese dal sistema di videosorveglianza interna del centro commerciale. L’uomo è stato arrestato e sottoposto ai domiciliari.