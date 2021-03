A Olbia un 29enne nei guai per spaccio di cocaina

Erano diversi giorni che i militari sorvegliavano l’abitazione del giovane, meta di un anomalo via vai di persone, nella zona di via Barcellona. Gli uomini dell’arma hanno così deciso di concretizzare l’intervento effettuando una perquisizione domiciliare, nella quale è stato possibile rinvenire, all’ interno del soggiorno e occultata in un cestino su una mensola, un involucro in nylon con 23 grammi di cocaina, un bilancino di precisione, materiale per confezionamento e denaro contante per un totale complessivo di 345 euro, ritenuto il frutto dell’attività illecita. L’autorità giudiziaria ha disposto gli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo.

I carabinieri della sezione operativa del reparto territoriale di Olbia, nel corso di un’operazione finalizzata alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto un 29enne, già con precedenti specifici, per detenzione ai fini di spaccio di cocaina.