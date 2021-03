Una 27enne nei guai per il furto nella gioielleria Bajardo

L’attività investigativa dei carabinieri di Sassari ha fatto il resto; La donna già nota ai militari, annovera svariati procedimenti pendenti per reati contro il patrimonio.

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

La donna, lo scorso 5 febbraio, era entrata nella gioielleria Bajardo, pieno centro storico di Sassari, riuscendo ad asportare gioielli per un valore complessivo di circa 2500 euro. L’impianto di videosorveglianza dell’esercizio ha registrato immagini inequivocabili, dalle quali si evince che la donna, chiedendo alla dipendente di vedere alcuni articoli non presenti in vetrina, approfittava dei suoi temporanei allontanamenti per impossessarsi di alcuni gioielli posti sotto il bancone principale.contribuendo a costituire un quadro probatorio di grave colpevolezza; la procura di Sassari, che ha concordato con le risultanze investigative, ha poi avanzato richiesta di misura cautelare, da cui il provvedimento del G.i.p..Ieri sono quindi scattate le manette per la 27enne, che veniva posta agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.