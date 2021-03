La Maddalena, due persone nei guai per il furto di ferro

OLBIA. Sabato, alle 15.40 circa, i militari della capitaneria di porto in servizio presso la sala operativa di Guardia Vecchia hanno segnalato telefonicamente alla stazione dei carabinieri de La Maddalena di aver visto tramite l’apparato di videosorveglianza due persone che si erano introdotte all’interno della medesima installazione, precisamente in un casottino ubicato sul lato est. I carabinieri si sono recati sul posto unitamente agli agenti in servizio della polizia locale.







Appena giunti, hanno sorpreso due persone intente a trafugare, con l’utilizzo di mazzetta e scalpello, una rotaia in ferro costituente elemento strutturale portante del tetto, mentre una seconda rotaia era stata già divelta poco prima dal muro ed appoggiata a terra per il successivo asporto. I due uomini, sorpresi in flagranza di reato, hanno tentato in un primo momento di dileguarsi ma sono stati prontamente bloccati e accompagnati presso il comando stazione per le incombenze del caso. Si tratta di un 46enne domiciliato a La Maddalena e del figlio di 23 anni. I due sono stati ristretti per il fine settimana in camera di sicurezza e giudicati con rito direttissimo questa mattina.

