Emergenza Covid, in programma domani lo screening di massa a Golfo Aranci

. E' in programma per la giornata di domani lo screening della popolazione di Golfo Aranci, dal 25 marzo in zona rossa in seguito ad un considerevole incremento delle positività al Covid. Le operazioni organizzate dalla Assl gallurese, in collaborazione con l'amministrazione comunale, prenderanno il via alle ore 9, nel Palazzetto delle sport di via Marconi.Lo screening prevede l'esecuzione del tampone antigenico rapido in seguito alla firma del consenso informato da parte della popolazione. In caso di positività al tampone antigenico si viene contattati e, in collaborazione con il Servizio di igiene e sanità pubblica della Assl, sottoposti a tampone molecolare.Per evitare assembramenti la popolazione è stata convocata in orari diversi e scaglionati in piccoli gruppi. L'adesione allo screening non è obbligatoria ma volontaria, per questo la Assl di Olbia, attraverso il personale del Distretto che si sta occupando delle procedure, invita la popolazione a parteciparvi con convinzione, per il bene e la salute di tutta la comunità.