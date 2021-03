Prosegue in Gallura la campagna vaccinale degli over 80, ecco il programma

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Prosegue in Gallura la campagna vaccinale degli over 80: da domani riprende il tour nei comuni galluresi per completare il ciclo vaccinale degli anziani nati prima del 1941. A partire da martedì la Assl Olbia, grazie al prezioso contributo delle amministrazioni comunali, e con l'ausilio delle squadre vaccinali mobili, raggiungerà i comuni, sottoponendo alla seconda dose del vaccino i cittadini nati prima del 1941 e che avevano ricevuto la prima dose tre settimane prima.Le date della Vaccinazione degli over 80 nella settimana dal 29 marzo al 04 aprile - Nelle giornate di martedì, mercoledi, giovedì prosegue la vaccinazione degli over 80 residenti a Olbia e non ancora vaccinati, e verranno sottoposti alla seconda dose di vaccino gli anziani che 21 giorni fa avevano ricevuto la prima dose.Martedì 30 marzo sarà la volta degli anziani dei comuni di Budduso’, Santa Teresa, Oschiri e La Maddalena.Mercoledì 31 marzo di Berchidda, San Teodoro, Tsiennari, Bortigiadas e La Maddalena.Giovedì 01 aprile ad Aggius, Ala' dei Sardi, Loiri Porto San Paolo e La Maddalena.Venerdì 02 aprile Aglientu, Luogosanto, Sant’Antonio di Gallura, Tempio Pausania e La Maddalena.Sabato 03 aprile a Tempio Pausania e La Maddalena.