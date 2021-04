Consegnati due interventi di edilizia scolastica ad Arzachena

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Il sub commissario della provincia di Sassari- Zona Omogenea di Olbia Tempio, Pietro Carzedda, comunica che in data odierna sono stati consegnati due importanti interventi di Edilizia Scolastica ad Arzachena. Uno per l’Istituto Alberghiero “Costa Smeralda”e l’altro per il Liceo Scientifico "Falcone e Borsellino". L’Ufficio Tecnico della Provincia di Sassari Zona Omogenea di Olbia –Tempio ha consegnato i lavori di riqualificazione del convitto Istituto Alberghiero Professionale “Costa Smeralda”. I lavori riguardano la riqualificazione dell'intero convitto e adeguamento sismico del fabbricato. La Provincia trasferirà gli studenti alloggiati al convitto per il tempo strettamente necessario per l’esecuzione dei lavori presso l’Hotel Citti di Arzachena. La Ditta aggiudicataria dell’appalto è la Giuseppe Angius Costruzioni s.r.l. –Zicchittu Francesco s.r.l. -ACE Impianti Srl per un importo di aggiudicazione pari a € 1.766.508,25. Sempre per Arzachena sono stati consegnati i lavori di manutenzione straordinaria del Liceo Scientifico"Falcone e Borsellino". I lavori consistono nel rifacimento delle facciate e cornicioni esterni. La ditta aggiudicataria dell’appalto è la Taras Quirico Srl per importo di aggiudicazione 108.166,38. Stiamo onorando puntualmente un protocollo condiviso con l’Amministrazione Comunale di Arzachena sulla manutenzione degli istituti superiori scolastici. Il lavoro è stato seguito dall’Ing. Pasquale Russo e Arch.Marco Carlino.“La riqualificazione e la messa in sicurezza degli edifici scolastici è una priorità. Da qui dipende il futuro e la formazione professionale dei nostri giovani e, con essi, lo sviluppo dell’economia del territorio -ha affermato il sindaco Roberto Ragnedda-. Da anni l’istituto alberghiero Costa Smeralda è fiore all’occhiello nella formazione di figure chiave nel settore turistico dell’Isola. Assicurare strutture adeguate e funzionali agli studenti è un dovere, oltre che un investimento per l’intera comunità. Siamo soddisfatti del lavoro portato avanti accanto al sub commissarioCarzedda con grande spirito di squadra. Da lunedì si darà il via ai cantieri per un valore di circa 2 milioni di euro”.