Olbia, espianto di organi al Giovanni Paolo II

In seguito alla morte di una donna , ricoverato da diversi giorno nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia, la famiglia ha consentito alla donazione degli organi che andranno a migliorare la vita di tre pazienti.di tutti i riflessi che coinvolgono l’encefalo, dell’attività respiratoria spontanea, dell’attività elettrica cerebrale. Solo in seguito al periodo di osservazione, terminato alle 17.00 di ieri, è stato possibile avviare le procedere per la donazione degli organi.I familiari, a cui va un sentito ringraziamento da parte di tutta l’Ats e l’Assl di Olbia , hanno deciso di donare gli organi della donna: un gesto che consentirà di salvare tre persone.“In seguito alla conclusione del periodo di osservazione – spiegano del reparto di Rianimazione del Giovanni Paolo II di Olbia – nel cuore della notte, con una equipe proveniente dal "Brotzu" di Cagliari e un altra da "Le Molinette" di Torino, abbiamo proceduto al prelievo degli organi che consentiranno di migliorare la vita di tre persone diverse. Non possiamo che ringraziare i familiari della donna che, nonostante il dolore, hanno acconsentito alla donazionedegli organi. Ricordiamo infatti che per mezzo del progresso scientifico, la donazione e il trapianto rappresentano una concreta speranza di vita per molte persona malate, con una qualità di vita precaria. Un gesto di grande altruismo che non ha prezzo ed è in grado di migliorare la vita di molte persone”. Questo è il secondo espianto di organi fatto a Olbia nel corso del 2021.