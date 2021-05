Piano Nazionale di Ripresa, domani confronto alla Camera di Commercio di Sassari

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

L'idea è quella di confrontarsi. L'obiettivo è delineare scenari di sviluppo per il sistema territoriale. Il tema è la programmazione dei fondi europei 2021-2027, in coincidenza con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che tra poco inizierà a muovere i primi passi. Con questi presupposti, lunedì 17 maggio, a partire dalle ore 11.30, è stato organizzato un Consiglio camerale allargato alle rappresentanze del sistema economico, ai sindacati ed ai Consorzi Industriali del nord Sardegna.“Perché in questo momento individuare aspetti, forme, fasi di sviluppo e dinamiche di attuazione riveste una valenza determinante in un'ottica di scenario – dice il presidente della camera di Commercio, Stefano Visconti- Tutte necessitano di flussi di idee e di contributi da parte di ciascuna delle componenti territoriali. Ed è questa la finalità di un incontro che assume ancor più importanza, rispetto al nostro territorio, vista l'eccezionalità del periodo.” L'evento, che si preannuncia interessante e ricco di spunti si potrà seguire sulla pagina Facebook e sul canale Youtube della Camera di Commercio.