L'Agenzia dogane e monopoli sarà presente al Rally Italia Sardegna

Infine, gli esperti del Laboratorio Chimico di Cagliari, oltre a evidenziare quanto viene svolto presso tali strutture specialistiche di ADM, dimostreranno come si effettua la classificazione e l’esame organolettico dell’olio extravergine di oliva, uno dei prodotti di punta anche del territorio sardo.

Anche quest’anno l’Agenzia Dogane e Monopoli (ADM) sarà presente con un proprio stand al Rally Italia Sardegna, organizzato dall’Automobile Club d’Italia (ACI), in partnership con la Regione Sardegna, che si svolgerà a Olbia.Dal prossimo venerdì 4 fino a domenica 6 giugno i funzionari dell’Agenzia accoglieranno i visitatori per illustrare le attività e gli obiettivi della mission istituzionale: spiegheranno le principali disposizioni doganali per i viaggiatori; forniranno informazioni e chiarimenti in tema di Brexit; approfondiranno la tematica della lotta alla contraffazione, esponendo anche diverse specie di prodotti contraffatti; evidenzieranno i fenomeni di abusivismo e di frode nel settore degli apparecchi da divertimento e intrattenimento attraverso l’esposizione di un apparecchio illegale.