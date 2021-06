Parte domani la quinta edizione dell'Olbia Fim Network

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Parte domani la quinta edizione dell’Olbia Film Network, la manifestazione dedicata ai migliori esordi cinematografici locali, nazionali e internazionali che il 25 e il 26 giugno animerà la città di Olbia inaugurando la stagione del grande cinema in Sardegna.Anche quest’anno il direttore artistico Matteo Pianezzi porterà nell’isola le migliori produzioni del cinema indipendente, alla presenza di produttori, distributori, registi, attori, buyers televisivi e istituti di cultura provenienti da tutto il mondo per offrire un Festival con proiezioni gratuite serali aperte al pubblico ed incontri professionali.Le novità sul mercato saranno suddivise in due categorie: PrimaVera che comprende All’infuori della mia famiglia di Miromastropasqua, Cattiva Strada di Davide Angiuli, Chemio di Gianni Cesaraccio, Fiesta di Giorgio Nicolai, Fiore d’arancio di Edoardo Paoli, Il sentiero delle volpi di Marco Armando Piccinini, Nudi e crudi di Damiano Monaco e Ospiziu di Teresa Sala.Nell’altra sezione Minor.it sono inclusi: Plan75 prodotto da Eiko Mizuno-Gray (Loaded Films Ltd.), Parade prodotto da Klementina Remeikaite (Afteshool Production), The sweetest bitterness of ripe pomegrates prodotto da Elena Stanisheva (Veda FilmProductions d.o.o.e.i.), A Romantic Painter prodotto da Lucía Ciruelos (Ruda Cine)Il film che inaugurerà questa edizione è Maternal di Maura Delpero che sarà presente insieme all’attrice Lidya Liberman, e sarà proiettato al pubblico, venerdì 25 giugno alle 22.00.Sabato 26 giugno alle 22.00 sarà invece la volta di Regina film di Alessandro Grande con protagonista Francesco Montanari che sarà presentato al pubblico alla presenza del regista e dell’attrice protagonista la giovanissima Ginevra Francesconi. Entrambi i lungometraggi riceveranno il premio Opera Prima come miglior esordi dell’anno.Grande attesa anche per il Network e le giornate professionali che vedranno le presenze di numerosissimi produttori e distributori fra cui Wildside, Rai Cinema, Amazon Prime Video, TVCO, Fandango, Vivo Film, dispàrte, Rosamont, Intramovies, Cinemaundici, Articolture, Mir Cinematografica, True Colors e tanti tanti altri, durante le quali verranno presentate Opere Prime di Finzione di giovani autori e progetti internazionali in cerca di coproduzioni internazionali.La manifestazione è sostenuta dal Ministero della Cultura, dalla Regione Autonoma della Sardegna, dalla Fondazione Sardegna Film Commission e dal Comune di Olbia.