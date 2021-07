© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Intorno alle 13 i vigili del fuoco di Tempio Pausania sono intervenuti nell'incrocio tra la ss133 e via Palau per un incidente stradale . Due le autovetture coinvolte, nessun ferito. La squadra ha messo in sicurezza le auto e bonificato l'area. Sul posto la Polizia Locale di Tempio Pausania.