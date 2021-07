Cinque medaglie per la canottieri Olbia sul Lago di Varese

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

, andato in scena nello scorso fine settimana a Varese nel bellissimo bacino remiero della Schiranna. Numeri importanti quelli del Festival dei Giovani, che riprende dopo lo stop del 2020, dovuto alla pandemia. Con oltre 1700 giovani canottieri provenienti da tutta Italia, i sodalizi sardi si sono presentati con 15 atleti di cui 9 della Canottieri Olbia, 3 della Canottieri Sherdana, 2 della Canottieri Ichnusa ed 1 della Canottieri Tula. I ragazzi hanno svolto ben 34 gare, nonostante nella giornata di domenica, a causa di un forte temporale, gran parte delle gare sono state annullate.L’allieva b2Una buona percentuale di medaglie per gli atleti sardi in rapporto al numero totale dei partecipanti. Appare soddisfatta la delegata regionale federale Stefania Campesi presente a Varese: “Possiamo ritenerci soddisfatti dei risultati degli atleti sardi, continuiamo a lavorare per riprenderci più spazi possibili di normalità e pensiamo ai prossimi impegni per i giovanissimi nei meeting nazionali in programma a Settembre”.