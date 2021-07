Ad Arzachena le Notti Bianche dell'enogastronomia

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Sabato 31 luglio, domenica 1 agosto e lunedì 2 agosto l’appuntamento è in piazza Risorgimento ad Arzachena, dalle 19 sino a notte fonda.“Il programma di eventi estivi dedicati all’enogastronomia è un punto forte dell’Arzachena Summer festival di quest’anno - precisa Geromino -. Siamo partiti l’8 luglio con la presentazione della cucina internazionale per la Festa del gusto. Questo fine settimana, invece, lo dedichiamo interamente alla tradizionale gallurese e sarda. Vogliamo presentare il territorio e la sua cultura attraverso i piatti che fanno parte della tradizione familiare locale da generazioni e scandiscono il calendario degli arzachenesi perché legati ai momenti salienti dell’antica vita negli stazzi”.Il programma prende il via il 31 luglio con il piatto principe del menù delle feste La suppa cuata; l’1 agosto sono immancabili Li chjusoni: tutte le famiglie li preparano per celebrare il termine del periodo di mietitura del grano; il 2 luglio, i cuochi della Pro Loco propongono Lu risu cu li pulpeddi. Tutto sarà preparato e servito in piazza Risorgimento nel pieno rispetto delle misure anti Covid-19.“Abbiamo coinvolto diversi produttori locali per selezionare le carni migliori, ne utilizzeremo decine di chili per preparare il brodo della zuppa gallurese come da tradizione - spiega in dettaglio Salvatore Valleri, presidente della Pro Loco -. Il pane, invece, il tipico filone, viene appositamente cotto dal panificio locale, mentre una piccola azienda arzachenese fornirà oltre 50 chili di formaggio fresco per completare la ricetta. Per la grande festa degli gnocchi del 1 agosto, invece, è già pronto un quintale di chjusoni di farina di grano duro lavorati a mano. Li condiremo con sugo di carne locale, mentre per l’ultima serata, quella dedicata al riso sardo, utilizzeremo li pulpeddi, il taglio di carne di maiale tipico del periodo in cui le famiglie si riunivano per riproporre il rito autunnale de l’ammazzatogghju”.Ad arricchire le tre serate anche il mercatino artigianale e dei prodotti gastronomici Sardegna Produce che propone piccole degustazioni e la vendita di bontà sarde a partire dalle 18:00. Il mercatino sarà riproposto, in seguito, ogni lunedì sera fino a settembre nel centro storico di Arzachena. In agenda anche un concerto Made in Sardinia per ciascuna serata: il 31 luglio si esibisce la Conkedda’s band, l’1 agosto il gruppo tutto al femminile Dress in Black (finaliste di Italia’s Got Talent 2021), il 2 agosto il gruppo Ammerare.