Una 31enne arrestata a Olbia per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale

Gli agenti del Commissariato di P.S. di Olbia sono intervenuti in un locale situato in via Vittorio Veneto a Olbia, dove una 31enne di origini ucraine, palesemente in preda ai fumi dell’alcool, infastidiva i clienti del locale.

Personale della Polizia di Stato nell’ambito dei servizi istituzionali finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati in generale ha proceduto ad una serie di attività che hanno portato all’arresto di una persona per resistenza e lesioni a un pubblico ufficiale ed alla denuncia in stato di libertà di altre tre, per fatti occorsi in distinte situazioni.La donna, per nulla intimorita dall’arrivo del personale in divisa, si è scagliata contro i poliziotti proferendo al loro indirizzo insulti di ogni genere e con un porta salviette in metallo presente sui tavolini del bar, ha colpito un agente alla testa.La 31enne è stata arrestata e dopo le formalità di rito, come disposto dall’Autorità Giudiziaria è stata condotta presso il carcere di “Bancali” di Sassari per i reati di resistenza e lesioni a un pubblico ufficiale.