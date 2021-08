Assembramenti all'esterno di un bar a Santa Teresa Gallura, sanzionato il titolare

Durante le operazioni di notifica uno dei clienti del locale ha inveito ed insultato i militari che si erano recati presso il bar per compiere l’atto. identificato, è stato denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale. Questo reato, è bene ricordarlo, in caso di condanna, oltre a comportare la trascrizione sulla fedina penale del condannato, comporta un risarcimento nei confronti sia dei militari ingiuriati che dell’istituzione di appartenenza (in questo caso l’arma dei carabinieri), risultando quindi molto gravoso per l’autore dell’offesa.

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Ieri sera, a Santa Teresa di Gallura, i militari della stazione carabinieri hanno elevato una sanzione per inosservanza delle misure previste dalla normativa per il contenimento del contagio da covid-19 al titolare 24enne di un bar. La sanzione è scattata al termine degli opportuni accertamenti perché domenica sera, presso il citato esercizio commerciale, mentre era in atto uno spettacolo di musica dal vivo, si erano creati degli assembramenti all’esterno del locale.