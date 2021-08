Raffiche di controlli in Gallura da parte dei carabinieri: tre denunce

Sono state deferite tre persone per vari reati, nell’ambito dei controlli finalizzati al contrasto dell’illegalità diffusa. In particolare, a Luras, un trentacinquenne, già noto alle forze dell’ordine, è stato deferito in stato di libertà per guida sotto influenza dell’alcool mentre era alla guida della propria autovettura. Un altro è stato denunciato in stato di libertà, nel comune di Santa Teresa Gallura, per essere stato controllato alla guida della propria autovettura sotto effetto di sostanze stupefacenti.







Ancora a Santa Teresa Gallura, i carabinieri della locale stazione, hanno segnalato alla competente autorità un ventinovenne titolare di un chiosco, per aver organizzato una serata musicale senza le prescritte autorizzazioni; inoltre è stato sanzionato per la normativa per il contenimento del contagio da covid-19, in quanto nel locale si erano creati assembramenti, senza adottare le idonee prescrizioni. I controlli, su tutto il territorio, proseguiranno anche nei prossimi giorni.

I controlli hanno interessato, in particolare, i comuni di Luras e Santa Teresa Gallura.