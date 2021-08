La Sardegna raggiunge quota 2milioni di vaccini

OLBIA. La Sardegna raggiunge i 2 milioni di dosi di vaccino somministrate. 1.098.000 le prime dosi, mentre 902.000 cittadini hanno completato il ciclo con prima e seconda dose.

Numeri significativi per la nostra Regione, sottolinea il Presidente Christian Solinas. Siamo vicini al nostro obiettivo di somministrare almeno le prime dosi a tutti coloro che vogliono sottoporsi al vaccino e ben presto avremo raggiunto la maggior parte dei cittadini sardi.





Considerando che le persone vaccinabili dell’Isola sono 1.226.441 e che l’8,26% della popolazione sarda ha meno di 12 anni, l'obiettivo di raggiungere tutti i sardi con una prima dose è ormai molto vicino.

Per la fascia 12-18 anni, prosegue il Presidente Solinas, abbiamo attivato fasce orarie dedicate in tutti gli hub, per favorire l'accesso dei ragazzi all'immunizzazione e rendere rapido ritorno alle normali attività.

