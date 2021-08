Fiamme a Olbia, in azione anche un mezzo aereo

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Un incendio a Olbia alla periferia nord della città sta preoccupando non poco la macchina antincendi. Le fiamme sono partite in località Santa Lucia con una intensa colonna di fumo che ha ricoperto le vie che ricadono in viale Aldo Moro, via Veronese e il quartiere Sa Minda Noa. In azione i vigili del fuoco, il corpo forestale e i mezzi aerei per domare le fiamme che non sono distanti dalle case e dal centro abitato. La polizia locale regola il traffico per deviarlo fuori dalla zona del fuoco.