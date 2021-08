Incidente al bivio per Berchidda, tre giovani trasportati in ospedale a Olbia

OLBIA. La sala operativa del 115 ha ricevuto intorno all’una di questa notte una richiesta d’intervento per un incidente stradale sulla 131 DCN direzione di Sassari all’altezza del bivio di Berchidda. Una lancia Y con a bordo tre ragazzi ha prima urtato nella stessa direzione di marcia un altro veicolo condotto da una donna, dopodiché è andata a scontrarsi contro le barriere.







Sul posto è stata inviata la squadra del distaccamento di Olbia che ha messo in sicurezza lo scenario e collaborato con il 118 e gli altri enti. Sulla dinamica sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri, i tre giovani sono stati trasportati all’ospedale di Olbia per accertamenti mentre per l’altra autista non sono state necessarie le cure mediche.

