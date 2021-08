L'oschirese Giovanni Achenza conquista il bronzo alle olimpiadi di Tokyo

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

L’oschirese, Giovanni Achenza, ha conquistato la medaglia di bronzo alle paralimopiadi di Tokyo. Un’impresa incredibile per l’atleta sardo che già a Rio de Janeiro aveva reso onore alla bandiera italiana e a quattro mori con un’altra medaglia. Il 50enne di Oschiri ha conquistato la diciannovesima medaglia per l’Italia, la terza nel triathlon. A vincere la gara è stato l’olandese Jetze Plat, sempre primo anche cinque anni fa nella competizione di Rio. Achenza ha commentato la sua prestazione dicendo di essersi sentito subito pronto già dalla prima frazione di gara. Dal nuoto, al ciclismo fino all’hard bike con il piccolo rimpianto per non aver conquistato l’argento. Un guanto bagnato, infatti, gli avrebbe fatto perdere il giusto grip per tentare di forzare e dare il tutto per tutto per realizzare quel sogno che comunque è sempre da podio. Ora ad Achenza aspetta il bagno di folla e affetto del popolo sardo che ha accolto la vittoria, tramite social, con grandissimo entusiasmo e orgoglio per l’impresa dell’atleta di casa.