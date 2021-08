San Teodoro Festival Blues, arriva Francesco Piu

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Il San Teodoro Festival Blues arriva alle sue battute finali, ancora tre appuntamenti imperdibili per decretare definitivamente il successo di un festival nato in sordina, capace di conquistare gli appassionati del blues e della bellezza.La terrazza vista mare sulla spiaggia di Cala D’Ambra, la raffinata accoglienza dello staff dell’Esagono e la possibilità di assistere a concerti unici in orari pomeridiani sono sicuramente il valore aggiunto dell’edizione che sta per concludersi. Il merito va tutto alla proprietà della struttura turistica, quasi dei Mecenate 2.0 veri promotori della musica di qualità, finanziatori esclusivi del calendario estivo e dei 14 concerti live.Il prossimo 3 settembre sarà la volta di uno fra i concerti più attesi della stagione . Una miscela esplosiva di blues, funky, rock. Questa la formula del sound di Francesco Piu, cantante e chitarrista sardo, classe 1981.Accompagna la propria voce con strumenti quali chitarra acustica, dobro, weissenborn, banjo, lap steel e armonica. Negli ultimi anni si è ritagliato uno spazio di rilievo nel panorama del blues italiano ed internazionaleHa partecipato ad alcuni tra i più importanti festival del genere : IBC Memphis, Cognac Blues Passions, Blues To Bop, Blues Sur Seine, Pistoia Blues, Narcao Blues, Magic Blues, Santa Blues de Tenerife, Blues en Bourgogne, Salaise Blues, Milano Jazzin Festival, Vache De Blues, Schtumm, Trasimeno Blues . Francesco ha avuto l’onore di aprire concerti per grandi artisti. Ha vinto le selezioni nazionali si è esibito nel gennaio 2010 all’INTERNATIONAL BLUES CHALLENGE di Memphis, Tennessee come rappresentante italiano. Ma questo non è l’unico dei riconoscimenti conferiti a Francesco Piu: nel 2003 primo premio al concorso “Blues From Sardinia” al Narcao Blues Festival, nel 2008 primo premio al “Out of the Blue’s” di Samedan (SWI) e nel 2011 si aggiudica il prestigioso “Premio Maria Carta”. Dopo anni di blues acustico Francesco Piu sale sul palco in elettrico con un Power Trio arricchito da Gavino Riva al basso e Paolo Succu alla batteria. Dopo il disco CROSSING, vincitore di numerosi premi, Francesco porta in giro un “Best Off” pescando da quest’ultimoalbum, dall’osannato PEACE & GROOVE e dai precedenti lavori discografici, nell’attesa dsfornarne uno nuovo per il 2022. Il trio garantisce uno spettacolo energico e elettrizzante, capace di coinvolgere il pubblico in tutti i sensi.Formazione sul palco :Francesco Piu: voce, chitarraGavino Riva: basso, coriPaolo Succu: batteria, percussioniLo spettacolo di Francesco Piu rafforza il legame di collaborazione e l’importante scambio sinergico che esiste fra il San Teodoro Blues Festival e Il BlueSunsweet Festival di Porto Ferro.Ecco gli appuntamenti delle prossime settimane :Venerdì 10 settembre Linda ValoriVenerdì 17 settembre Tributo a BattistiNel rispetto dei protocolli anti-covid è gradita la prenotazione , cliccando sul sitohttps://www.hotelesagono.com/concertisanteodoro2021/