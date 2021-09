Il 4 settembre open day vaccinale a Tempio Pausania

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

L'Assl di Olbia lancia un appello alla popolazione gallurese di tutte le fascia d'età per avvicinarsi alla vaccinazione e lancia l'open day a Tempio Pausania, in programma il prossimo sabato 4 settembre.La seduta vaccinale in programma il 4 settembre 2021, dalle ore 8 alle 13.30, è rivolta a tutti i residenti nel distretto di Tempio dai 12 anni compiuti in poi, che si potranno avvicinate al Teatro Tenda senza prenotarsi. In particolare, l'appello e' rivolto ai minori (dai 12 ai 17 anni), i quali dovranno presentarsi per la vaccinazione accompagnati da un genitore, portando con sé il modulo di consenso firmato da entrambi i genitori (disponibile sul sito internet della Assl di Olbia) e una copia del documento di identità del genitore, eventualmente, non presente. A breve anche l'hub di Olbia organizzerà un open day.