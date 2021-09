Rassegna Internazionale Organistica, oggi a Tempio Pausania il Duo Etra

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

La XXI edizione della Rassegna Internazionale Organistica si sposta per un giorno a Tempio Pausania. Mercoledì 15 settembre alle 18,45, nella cattedrale di San Pietro apostolo, concerto del duo Ètra, ovvero Chiara Imbasciati al flauto e Giulio Gelsomino all’organo. Saranno eseguite composizioni di Mozart, Marcello, Bach, Donizetti e Alain. Organizzata dall’associazione Arte in Musica nell’ambito della programmazione del Festival del Mediterraneo, la Rassegna Internazionale Organistica gode del patrocinio del Ministero della Cultura, della Regione Sardegna - Assessorato alla Pubblica Istruzione Beni Culturali Spettacolo e Sport, della Presidenza del Consiglio regionale, della Fondazione di Sardegna, della Fondazione Alghero e del Comune di Alghero.Questo il programma del concerto: Benedetto Marcello, Sonata V, per flauto e basso continuo; W. A. Mozart, Adagio fur glassharmonika; Carl Philip Emmauel Bach, Sonata in sol minore per flauto e tastiera; J. S. Bach, Partita per flauto solo; G. Donizetti, Sonata, per flauto e pianoforte, arrangiamento per flauto e organo di C. Imbasciati e G. Gelsomino; W. A. Mozart, Fantasia K594; Jehan Alain, Trois Mouvement, per flauto e pianoforte, arrangiamento per flauto e organo di Marie-Claire Alain.All’ingresso e durante il concerto saranno osservate le prescrizioni sanitarie anti covid.