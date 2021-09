Mondiale di Acquabike a Olbia, aperti i parcheggi di via Genova

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

«Siamo entusiasti che stia per iniziare questa grande competizione non solo perché si tratta di un grande evento sportivo di sicuro intrattenimento, ma anche perché rappresenta una vera e propria boccata d’ossigeno per le attività del nostro territorio. – afferma il sindaco Settimo Nizzi, e prosegue - Siamo consapevoli che eventi di questa portata possono arrecare qualche piccolo disagio alla viabilità: per andare incontro alle esigenze dei nostri concittadini, abbiamo reso disponibili i parcheggi di via Genova, dove sono attualmente in corso i lavori del primo tratto del Lungomare e, grazie alla concessione della famiglia Micheletti, che ringraziamo per la cortese disponibilità, sarà possibile utilizzare gratuitamente dalle 8 alle 20 anche il cortile accanto all’outlet Cicci Sport, sempre in via Genova».