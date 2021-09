Conclusa con successo la 47esima edizione del Campionato Italiano Windsurfer

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

. Agonismo allo stato puro nella giornata di chiusura della 47esima edizione del Campionato Italiano Windsurfer, organizzata dal Circolo Nautico Olbia. Sfide e duelli mozzafiato tra le boe che hanno assegnato i titoli tricolori di disciplina.della categoria leggeri è Andrea Marchesi (Ass.Vela Sabazia). Tra i medio leggeri, invece, il titolo è di Marco Casagrande (Albaria Asd). Nei medio-pesanti a trionfare è stato il campione del mondo Alessandro Torzoni (Lega Navale Piombino), mentre, nei pesanti, vittoria per Paco Cottone (Albaria Asd). Fra le donne è Giulia Clarkson (Windsurfing Club Cagliari) a diventare campionessa italiana 2021.le vittorie sono andate ad Andrea Marchesi (Ass. Sabazia) tra i leggeri, Marco Ferrera (Albaria Asd) fra i medio-leggeri, Andrea Papa (Surfing Sports Pescara) fra i medio-pesanti e Paco Cottone (Albaria Asd).Questa mattina si è svolta anche la suggestiva Long Distance, una prova estenuante che ha portato oltre 130 atleti in acqua su un percorso di undici miglia da Olbia a Golfo Aranci, passando nello splendido paesaggio fra Capo Figari, Monte Ruiu, Figarolo e Tavolara. L’arrivo di corsa in spiaggia per raggiungere la campana ha decretato la vittoria della prova di Andrea Marchesi (Ass.Vela Sabazia). In virtù di questi risultati sono stati incoronati i campioni italiani overall: Giulia Clarkson (Windsurfing Club Cagliari) e Paco Cottone (Albaria Asd).Tra gli atleti olbiesi da segnalare l’ottimo secondo posto di Nicola Campus nella categoria medio pesanti, il terzo di Angelo Usai nella categoria pesanti, Marco Terzitta 14esimo nella Long Distance di oggi: tutti e tre gli atleti sono portacolori del Circolo Nautico Olbia. Bene anche Roberta Piras (Sporting Club Sardinia), terza tra le donne nella Course Race.”.Il Circolo Nautico Olbia è riuscito ad organizzare l’evento grazie alla sensibilità della Fondazione di Sardegna, del Comune di Olbia, della, Federazione Italiana Vela e dell’International Windsurfer Class Association.Sponsor ufficiali della manifestazione sono: San Carlo, Taula Group, Euro Co.MI Mercedes Benz, First Bunker yacht fuel service, La Cantina del Vermentino di Monti, Wella, Acqua Smeraldina, Hotel Pozzo Sacro, Kapriol Italian Design, Cantina Gallura Tempio Pausania, Seabounty Tourist Services, Tecnoverde Garden e G-Tender, F.lli Uccula, Unipol SAI - Conti Assicurazioni, MaryAnn Fiorista, Tirrenia e Grimaldi, I Fresi, Farmacia Pittulongu.