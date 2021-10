Proseguono gli Open Day vaccinali in Gallura fino all'8 ottobre

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

La Assl di Olbia, in accordo con le amministrazioni comunali galluresi, sta raggiungendo nei comuni di residenza gli studenti, ragazzi e cittadini che ancora non hanno ricevuto la prima dose del vaccino anti Covid-19.E’ il personale dell’Hub vaccinale di Olbia a raggiungere i comuni del Distretto di Olbia. Verrà utilizzato il vaccino “Pfizer” e i punti vaccinali mobili saranno attivi dalle ore 09.30 alle 16.30.Per ricevere la somministrazione non è necessaria la prenotazione, è sufficiente recarsi presso i centri individuati dalle amministrazioni comunali, muniti di documento di identità, tessera sanitaria e modulo di consenso informato compilato. I ragazzi di età compresa tra i 12 e i 17 anni devono essere accompagnati da un genitore e compilare il consenso del genitore mancante.Calendario dal 04 al 08 ottobre 202106.010.2021 – Budoni – Santa Teresa07.10.2021 – San Teodoro – Berchidda08.10.2021 – Arzachena – PadruCalendario dal 11 al 13 ottobre 202111.10.2021 – Sant’Antonio di Gallura - Palau – Golfo Aranci12.10.2021 – Loiri Porto San Paolo - Telti13.010.2021 – MontiTempio PausaniaIl centro vaccinale ha ripreso la sua regolare attività da questa settimana negli ambulatori della "Palazzina Comando" in via delle Terme. Per poter accedere al servizio è necessario prenotare la vaccinazione, rispettare l’orario dell’appuntamento e presentarsi muniti di tessera sanitaria e consenso informato stampato e firmato.