A Olbia due Open day vaccinali l'11 e 12 ottobre

OLBIA. In vista della chiusura di numerosi istituti scolastici adibiti a seggi elettorali, nelle giornate di lunedì 11 e martedì 12 ottobre, l'hub vaccinale della città di Olbia effettuera' un doppio open day rivolto a tutti gli over 12 non ancora vaccinati.





Per ricevere la somministrazione non è necessaria la prenotazione, è sufficiente recarsi all'hub della città, dalle ore 8.30 alle ore 16, muniti di documento di identità, tessera sanitaria e modulo di consenso informato compilato.

I ragazzi di età compresa tra i 12 e i 17 anni devono essere accompagnati da un genitore e compilare il consenso del genitore mancante.





Nel frattempo proseguono gli open day itineranti nei comuni galluresi, che questa settimana (in 5 giornate e 9 comuni raggiunti) hanno consentito di recuperare oltre 500 persone che sino ad allora non si erano ancora avvicinate alla vaccinazione.









Calendario open day itineranti dal 11 al 13 ottobre 2021





11.10.2021 – Sant’Antonio di Gallura - Palau – Golfo Aranci

12.10.2021 – Loiri Porto San Paolo - Telti

13.10.2021 – Monti

