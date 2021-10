Giornata ecologica a La Maddalena, raccolte sei tonnellate di rifiuti

OLBIA. Straordinaria impresa dei volontari di 'Un arcipelago senza plastica' e di varie associazioni: raccolti circa 6 tonnellate di rifiuti nelle isole dell'arcipelago di La Maddalena. Nonostante le non buone condizioni meteo il gruppo dei volontari 'Un arcipelago senza plastica, l'Ente Parco, La Maddalena Ambiente, EdilGardel, la società Semata, Velieri in vela latina ASD, con la preziosa collaborazione della Guardia Costiera, sabato 16 ottobre hanno portato a termine la giornata ambientale 'La Maddalena Non Limits' nelle isole dell'Arcipelago di La Maddalena.







A questo nuovo evento (in totale sono 38 gli interventi di massa dal 27 ottobre 2018 ad oggi), vi hanno preso 72 persone, la motonave da traffico Orient Express e 13 gommoni. A distanza di cinque mesi hanno trasportato nel porto di Cala Gavetta circa 6 tonnellate di ogni tipo di materiale. Sulla banchina ad attenderli il camion del volontario Angelo Bifulco e due camion compattatori della società in House La Maddalena Ambiente che hanno trasferito il tutto all'isola ecologica, senza lasciare nulla nelle isole. Inutile nasconderlo ma la situazione va sempre più peggiorando, proprio per questo i volontari a breve ripeteranno nuovamente l'operazione. Molte ex strutture militari sono state completamente ripulite dai volontari lavorando in zone impervie. In totale i volontari, che hanno raggiunto la quota di 166 iscritti, hanno raccolto oltre 74 tonnellate di rifiuti.

