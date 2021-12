La Camera di Commercio incontra a Olbia le imprese del territorio

“La Camera di Commercio ha dimostrato di essere ben più di un interlocutore, ma un catalizzatore di idee e strategie da esprimere– ha rimarcato il presidente dell’ente camerale, Stefano Visconti- per un territorio, le sue imprese e le associazioni che anche oggi hanno dimostrato la ferma volontà di voler agire in maniera unitaria nell’interesse e con una visione comune. Un agire che non si fermi nel nord Sardegna, ma possa comprendere tutta l’Isola in una serie di percorsi di prospettiva, e quel che più conta, condivisi.”





Tra i tanti temi trattati di particolare rilievo, le azioni necessarie per far crescere il nord Sardegna. Azioni che devono passare da una più strutturata attività di formazione dei giovani, non tanto e non solo al termine del percorso scolastico, ma soprattutto durante quest’ultimo. Per consentire alle aziende di poter inserire nei loro contesti nuove leve già in larga misura formate e pronte ad entrare attivamente nei cicli produttivi. La Camera di Commercio è sempre sensibile agli aspetti formativi, lo dimostrano gli ultimi percorsi effettuati con successo in tutta la Sardegna nel Work Academy (in collaborazione con gli altri enti camerali dell’Isola) ed è altrettanto pronta a raccogliere la richiesta di operatori e imprese.

E’ l’azione della Camera di Commercio che si è sviluppata in questo ultimo anno ed è stata analizzata ed esposta a Olbia a tutte le associazioni di categoria e al Tavolo delle associazioni Gallura – Tag- del quale l’ente camerale è entrato a far parte.Un’azione che ha mosso i suoi passi a partire dalla Relazione previsionale e programmatica, documento strategico e di indirizzo dell’ente, che ha tracciato i percorsi seguiti nel corso dell’anno che va a concludersi. Azioni svolte, obiettivi raggiunti, ma soprattutto scenari da tracciare ed esigenze reali, spesso immediate di cui tener conto. Esigenze peraltro emerse nel corso dell’incontro che si è svolto nella sede di camerale Olbia.Altro tema di stretta attualità il PNRR, rispetto al quale è necessario individuare a livello territoriale un interlocutore con cui azionare le leve di sviluppo locale su cui fonda il Piano stesso. Per conoscere, analizzare, definire le azioni strategiche e partecipare ai bandi che consentirebbero di attrarre ed investire risorse sul territorio innescando percorsi di crescita. Per consentire un rilancio strutturale e duraturo in un momento, importante quanto complicato, di transizione post pandemica.