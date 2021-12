A Surfboard For Life, la tavola è stata aggiudicata per 3.500 euro

Espletate alcune formalità, Ganadu e Lapasin hanno accreditato i soldi alla Fondazione Arco e alla Fondazione Città della Speranza. Dopo aver riconosciuto i costi operativi di E-Bay, è stato eseguito un bonifico di 3.200 euro. «Siamo convinti che la ricerca sia la chiave per ottenere miglioramenti sostanziali nella cura di questo tipo di malattia. I nostri sforzi sono quotidianamente incentrati su questo», ha scritto come ringraziamento la Fondazione Arco, mentre questo è stato il messaggio della Fondazione Città della Speranza: «Per i nostri bambini Natale vuole dire Speranza. Grazie per aver contribuito a donarla».





Il progetto “A Surfboard for Life” è nato nella scorsa primavera dopo un incontro tra Lapasin e Ganadu. Amici e surfisti di lunga data, entrambi provati da alcune patologie, hanno unito le forze e lanciato un’azione tangibile per la società. «Una delle mie creazioni è il Temerario, una scultura che rappresenta la forza e il coraggio, e la maggiore temerarietà credo la si possa attribuire a chi ogni giorno combatte contro una grave malattia», commenta Vincenzo Ganadu. «La grande famiglia del surf ci è venuta incontro e ha fatto un gesto concreto – racconta Lapasin – dando un contributo importante per la ricerca contro il cancro. Ringraziamo di cuore chi si è aggiudicato la tavola e tutti i partecipanti, ma in generale anche chi ha sostenuto la nostra iniziativa, grazie di cuore a tutti».

L’otto piedi creata in omaggio a Greg Noll, shapato dallo storico costruttore di tavole Lapasin e disegnato dal surf artist Vincenzo Ganadu, non ha lasciato indifferente la comunità surfistica. La tavola, messa all’asta su E-Bay con un prezzo base di due mila euro, è stata aggiudicata da un collezionista per 3.500 euro dopo 25 rilanci.«Nella mia collezione di tavole – ha raccontato il vincitore dell’asta, che vuole restare anonimo – ho pezzi di tutti i tipi e alcuni conservano le firme dei campioni del surf di tutto il mondo, ma questa però è di gran lunga la tavola più importante e preziosa».